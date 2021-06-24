17:08
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру

Лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков подал заявления в ГКНБ и Генеральную прокуратуру на заместителя главы кабмина — министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Обращение в ГКНБ и Генпрокуратуру Темирлана Султанбекова
Темирлан Султанбеков отмечает: 10 декабря 2020 года заместитель начальника следственного управления ГСБЭП Мирлан Жалгасынов проинформировал о том, что жена чиновника Анара Жапарова выплатила в бюджет 28 миллионов сомов в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов, из них возмещено 28 миллионов.

Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявлял, что фирмы Жапаровой нанесли ущерб в $1 миллион.

По факту неуплаты налогов ОАО «МИС» (по сведениям заявителя, принадлежит Акылбеку Жапарову) выявляли ущерб в 90 миллионов сомов.

«Проинформируйте, пожалуйста, на сегодня из 90 миллионов сомов до сих пор остается выплаченными только 28 миллионов? Прошу также проинформировать о том, найдена ли в ходе следствия аффилированность Анары Жапаровой со своим супругом Акылбеком Жапаровым? Вероятно, да. Тогда почему в соответствии со статьей 231 УК КР Акылбек Жапаров не лишен возможности занимать государственные и политические должности в срок на несколько лет, как того требует закон?» — отметил Темирлан Султанбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198795/
просмотров: 1865
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы в Бишкеке. С гонки требуют снять семь партий
Кыргызстан планирует за два года усилить товарооборот с Турцией до $1 миллиарда
Дело «Кумтора». Адвокаты рассказали, что стало основанием для возбуждения
Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документах по «Кумтору»
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело Кумтора. Акылбек Жапаров лукавит, опровергая подписание им документов
Либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Жапаров не исключает примирения с Centerra Gold
Поправки в Водный кодекс, принятые парламентом, прокомментировал Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров предлагает продлить работу госкомиссии по «Кумтору»
Перебор. Обвинения в предательстве надо еще доказать — депутат Акылбеку Жапарову
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
24 июня, четверг
17:01
Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса» Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: пом...
16:59
Внимание, розыск! В Джалал-Абаде пропала 18-летняя гражданка Узбекистана
16:55
Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
16:44
Популизм. Тай-Мурас Ташиев критикует мэрию Джалал-Абада за меры против COVID-19
16:33
На главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру