На главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру

Лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков подал заявления в ГКНБ и Генеральную прокуратуру на заместителя главы кабмина — министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

Фото из соцсетей. Обращение в ГКНБ и Генпрокуратуру Темирлана Султанбекова

Темирлан Султанбеков отмечает: 10 декабря 2020 года заместитель начальника следственного управления ГСБЭП Мирлан Жалгасынов проинформировал о том, что жена чиновника Анара Жапарова выплатила в бюджет 28 миллионов сомов в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов, из них возмещено 28 миллионов.

Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявлял, что фирмы Жапаровой нанесли ущерб в $1 миллион.

По факту неуплаты налогов ОАО «МИС» (по сведениям заявителя, принадлежит Акылбеку Жапарову) выявляли ущерб в 90 миллионов сомов.

«Проинформируйте, пожалуйста, на сегодня из 90 миллионов сомов до сих пор остается выплаченными только 28 миллионов? Прошу также проинформировать о том, найдена ли в ходе следствия аффилированность Анары Жапаровой со своим супругом Акылбеком Жапаровым? Вероятно, да. Тогда почему в соответствии со статьей 231 УК КР Акылбек Жапаров не лишен возможности занимать государственные и политические должности в срок на несколько лет, как того требует закон?» — отметил Темирлан Султанбеков.