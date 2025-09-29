Миллиардные схемы уклонения от налогов выявили при импорте товаров в Кыргызстане

Налоговая служба выявила миллиардные схемы уклонения от уплаты налогов при импорте скоропортящихся товаров. Анализ торговли за 21 месяц показал, что около 1 миллиарда сомов от общего объема ввезенных товаров не отразили в реализации, сообщила пресс-служба ГУ «Салык Сервис».

ГНС провела анализ 62 предприятий, которые за этот период импортировали товаров на сумму более 5 миллиардов сомов, включая цитрусовые, огурцы и томаты, из стран ЕАЭС.

Масштабы нелегальной деятельности

Из 62 проверенных компаний только 27 полностью отразили дальнейшую реализацию. 22 фирмы отразили данные лишь частично. Тринадцать компаний действовали полностью нелегально: не оформили ни один электронный счет-фактуру и не выдали ни одного кассового чека.

Таким образом, более четверти участников рынка работали вне закона.

Налоговая служба проводит проверки в отношении 22 предприятий, частично уклонявшихся от уплаты налогов. Материалы по 13 компаниям, работавшим полностью нелегально, передали в ГКНБ для следственных мероприятий.

Примеры ухода от налогов

Один предприниматель открыл четыре фирмы, которые импортировали товаров на 3,5 миллиарда сомов, но задекларировали реализацию только на 500 миллионов. Ущерб государству составил 175 миллионов сомов.

Другая компания ввезла фруктов на 3,5 миллиарда сомов, но отразила ноль продаж, а склады деактивировала.

Третье предприятие импортировало товаров на 338 миллионов сомов с нулевыми показателями в отчетах.

ГНС подчеркивает, что налоги — это основа для дорог, школ и будущего страны, а борьба с теневыми схемами обеспечит справедливые условия для честного бизнеса.