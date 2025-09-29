14:42
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Происшествия

Миллиардные схемы уклонения от налогов выявили при импорте товаров в Кыргызстане

Налоговая служба выявила миллиардные схемы уклонения от уплаты налогов при импорте скоропортящихся товаров. Анализ торговли за 21 месяц показал, что около 1 миллиарда сомов от общего объема ввезенных товаров не отразили в реализации, сообщила пресс-служба ГУ «Салык Сервис».

ГНС провела анализ 62 предприятий, которые за этот период импортировали товаров на сумму более 5 миллиардов сомов, включая цитрусовые, огурцы и томаты, из стран ЕАЭС.

Масштабы нелегальной деятельности

Из 62 проверенных компаний только 27 полностью отразили дальнейшую реализацию. 22 фирмы отразили данные лишь частично. Тринадцать компаний действовали полностью нелегально: не оформили ни один электронный счет-фактуру и не выдали ни одного кассового чека.

Таким образом, более четверти участников рынка работали вне закона.

Налоговая служба проводит проверки в отношении 22 предприятий, частично уклонявшихся от уплаты налогов. Материалы по 13 компаниям, работавшим полностью нелегально, передали в ГКНБ для следственных мероприятий.

Примеры ухода от налогов

  1. Один предприниматель открыл четыре фирмы, которые импортировали товаров на 3,5 миллиарда сомов, но задекларировали реализацию только на 500 миллионов. Ущерб государству составил 175 миллионов сомов.

  1. Другая компания ввезла фруктов на 3,5 миллиарда сомов, но отразила ноль продаж, а склады деактивировала.

  1. Третье предприятие импортировало товаров на 338 миллионов сомов с нулевыми показателями в отчетах.

ГНС подчеркивает, что налоги — это основа для дорог, школ и будущего страны, а борьба с теневыми схемами обеспечит справедливые условия для честного бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345262/
просмотров: 1327
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал организатора уклонения от оплаты лицензии на 144 миллиона сомов
Более 5,6 миллиарда сомов сокрытых налогов собрала ГНС за семь месяцев
Племянник Нурсултана Назарбаева заплатил за свободу около $1,46 миллиарда
Цифра дня. 8 миллиардов сомов налогов скрыто из-за теневой экономики
В Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от выплаты налогов
Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов
Финпол задержал разыскиваемого злостного неплательщика налогов
В Кыргызстане выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей
В 2018 году ущерб от налоговых преступлений составил 1,3 миллиарда сомов
В Джалал-Абаде предприниматель не доплатил налогов на 7 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В&nbsp;московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Бизнес
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
29 сентября, понедельник
14:41
MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и роди...
14:32
Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
14:24
Кыргызстан выступает против терроризма, экстремизма и исламофобии — МИД
14:02
Экс-премьер Англии хочет возглавить переходное международное правительство Газы
13:46
«Месяц открытых дверей». Все государственные музеи КР будут работать бесплатно