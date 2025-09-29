Миллиардные схемы уклонения от налогов выявили при импорте товаров в Кыргызстане

Налоговая служба выявила миллиардные схемы уклонения от уплаты налогов при импорте скоропортящихся товаров. Анализ торговли за 21 месяц показал, что около 1 миллиарда сомов от общего объема ввезенных товаров не отразили в реализации, сообщила пресс-служба ГУ «Салык Сервис».
ГНС провела анализ 62 предприятий, которые за этот период импортировали товаров на сумму более 5 миллиардов сомов, включая цитрусовые, огурцы и томаты, из стран ЕАЭС.
Масштабы нелегальной деятельности
Из 62 проверенных компаний только 27 полностью отразили дальнейшую реализацию. 22 фирмы отразили данные лишь частично. Тринадцать компаний действовали полностью нелегально: не оформили ни один электронный счет-фактуру и не выдали ни одного кассового чека.
Таким образом, более четверти участников рынка работали вне закона.
Налоговая служба проводит проверки в отношении 22 предприятий, частично уклонявшихся от уплаты налогов. Материалы по 13 компаниям, работавшим полностью нелегально, передали в ГКНБ для следственных мероприятий.
Примеры ухода от налогов
-
Один предприниматель открыл четыре фирмы, которые импортировали товаров на 3,5 миллиарда сомов, но задекларировали реализацию только на 500 миллионов. Ущерб государству составил 175 миллионов сомов.
-
Другая компания ввезла фруктов на 3,5 миллиарда сомов, но отразила ноль продаж, а склады деактивировала.
-
Третье предприятие импортировало товаров на 338 миллионов сомов с нулевыми показателями в отчетах.
ГНС подчеркивает, что налоги — это основа для дорог, школ и будущего страны, а борьба с теневыми схемами обеспечит справедливые условия для честного бизнеса.