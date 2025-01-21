ГКНБ задержал организатора уклонения от оплаты лицензии на 144 миллиона сомов

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали бывшего генерального директора ОсОО «Г.К.М.» Е.Н.Н. по подозрению в организации коррупционной схемы, которая нанесла государству ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, экс-директор, зная о необходимости уплаты 144,4 миллиона сомов за удержание лицензии на геологоразведочные работы на Корумторской площади в Айтматовском районе Таласской области, организовал схему уклонения от этих обязательств.

В реализации схемы ему содействовали отдельные должностные лица государственных органов. На основании собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Айтматовского района.

ГКНБ сообщает, что в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Цель — выявить аналогичные факты нарушений в сфере недропользования и привлечь к ответственности всех причастных лиц.