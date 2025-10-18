13:56
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду

Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов Жогорку Кенеша в неуплате аренды. Ресторан «Мээрим» задолжал городской казне 14 миллионов сомов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Знаменитый ресторан «Мээрим» в Оше уже много лет не платит арендную плату за свои помещения и другие коммерческие здания на территории муниципалитета. В общей сложности они должны 14 миллионов сомов. Несмотря на это, они продолжают работать, ежедневно получая прибыль и складывая ее себе в карман... Владельцами ресторана и расположенных рядом торговых точек являются братья Равшан Рысбаев и Рустам Маманов, много лет занимавшие государственные должности и являющиеся депутатами. Похоже, они забыли о своем долге перед государством, заняв высокие посты», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Оша.

По ее данным, глава города Женишбек Токторбаев установил срок внесения арендной платы в размере 14 миллионов сомов в городскую казну — 1 ноября. Если налог не будет внесен в установленный срок, мэрия будет вынуждена освободить муниципальный земельный участок, на котором расположены ресторан и торговые точки.

Напомним, Рустам Маманов в 2004—2005 годах был депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша по Кызыл-Кийскому избирательному округу № 26.

Равшанбек Рысбаев в 2023 году стал депутатом Жогорку Кенеша вместо Омурбека Бакирова. Он баллотировался от Кок-Жарского одномандатного округа № 4 Ноокатского района.
