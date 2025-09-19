Налоговые нарушения на 400 миллионов сомов. ГНС разыскивает учредителя компании

Государственная налоговая служба разыскивает учредителя ОсОО «НОМОС» Асию Токтосунову за многомиллионные налоговые нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Компания, зарегистрированная в августе 2024 года, импортировала продукты питания на сумму более 3,5 миллиарда сомов, но не отразила их продажу в официальной отчетности. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 400 миллионов сомов.

Кроме того, на имя Асии Токтосуновой зарегистрировано еще пять компаний, которые также занимались импортом, но не платили налоги.

ГНС предполагает, что подозреваемая может быть подставным лицом, а ее данные используются организованными преступными группировками для уклонения от уплаты налогов и вывода средств.