17:42
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Налоговые нарушения на 400 миллионов сомов. ГНС разыскивает учредителя компании

Государственная налоговая служба разыскивает учредителя ОсОО «НОМОС» Асию Токтосунову за многомиллионные налоговые нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Компания, зарегистрированная в августе 2024 года, импортировала продукты питания на сумму более 3,5 миллиарда сомов, но не отразила их продажу в официальной отчетности. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 400 миллионов сомов.

Кроме того, на имя Асии Токтосуновой зарегистрировано еще пять компаний, которые также занимались импортом, но не платили налоги.

ГНС предполагает, что подозреваемая может быть подставным лицом, а ее данные используются организованными преступными группировками для уклонения от уплаты налогов и вывода средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344200/
просмотров: 875
Версия для печати
Материалы по теме
Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность
В Кыргызстане изменили правила торговли: утверждены новые ставки патентов
ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 18-летняя Нуриза Сатылганова
В Литве задержали подозреваемого в убийстве владельца автомойки в Бишкеке
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя
Страдает аутизмом. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
17:28
С развитием виртуальных активов растут как угрозы, так и риски — Госфиннадзор С развитием виртуальных активов растут как угрозы, так...
17:09
Кыргызстан заинтересован в технологиях белорусских строителей
16:58
Потери урожая плодово-ягодных культур в КР достигают до 40 процентов
16:39
Тепло и забота: 100 дворников в Оше угостили обедом и подарили термобелье
16:30
Минстрой одобрил первую очередь канатной дороги «Ала-Тоо Резорт»