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Экономика

Финпол выявил неуплату налогов. Компания возместила в бюджет 140 миллионов сомов

В бюджет государства возместили более 140 миллионов сомов по делу о неуплате налогов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, Финпол проводил досудебное производство в отношении представительства ОсОО «Ц.», зарегистрированное в Едином реестре преступлений и проступков по факту уклонения от уплаты налогов путем сокрытия. В его рамках в доход государственного бюджета через РОК (региональный отдел казначейства) возместили 93 миллиона 283 тысячи 936 сомов. Еще 50 миллионов перечислили на Единый депозитный счет для погашения доначисленного налога, сокрытого от налогообложения.
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