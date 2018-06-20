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Двух кыргызстанцев осудили за незаконную добычу кречетов на Камчатке

Двоих граждан Кыргызстана осудили за незаконную добычу кречетов на Камчатке в составе организованной преступной группы. Об этом сообщило РАИ «Камчатка-информ» со ссылкой на следственное управление СКР по Камчатскому краю.

По его данным, 29-летнего и 45-летнего кыргызстанцев признали виновными в «незаконной добыче, содержании и хранении особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу России».

Суд установил, что с июня по 11 ноября 2016 года участники организованной группы добыли с целью продажи 63 диких кречета, занесенных в Красную книгу.

Государству нанесли ущерб более чем на 73 миллиона рублей (около 78,1 миллиона сомов).

Птиц после их изъятия и осмотра орнитологами выпустили в естественную среду обитания.

У злоумышленников изъяли многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания добытых птиц.

Суд приговорил кыргызстанцев к 2,5 года лишения свободы (условно) с испытательным сроком в 3 года.

Ранее такой же срок, но с отбыванием наказания в колонии общего режима, и штраф в 275 тысяч рублей получил 48-летний организатор преступления.
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