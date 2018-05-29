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Происшествия

В Джеты-Огузе парень заступился за друга и получил удар ножом

В Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области жители села Светлая Поляна нанесли ножевое ранение 17-летнему парню, заступившемуся за друга. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

Уроженец села Оргочор находится в ренимации Иссык-Кульской областной объединенной больницы.

«Пострадавший учится в автодорожном колледже в Бишкеке. 27 мая приехал в родное село, встретился с односельчанином. Тот предложил сходить в соседнее село Светлая Поляна, чтобы увидеться с его девушкой. Когда молодые люди пришли в гости, между родственником девушки и местными жителям произошла драка. Пострадавший вступился за друга, но в ходе потасовки ему нанесли ножевое ранение в область левой почки», — сообщили в УВД области.

Милиция устанавливает личность того, кто нанес удар ножом.
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