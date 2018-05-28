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Происшествия

В Бишкеке члены ОПГ грабили иностранцев. Милиция задержала двух подозреваемых

Сотрудники Службы криминальной милиции задержали преступников, грабивших иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, раскрыт ряд преступлений, совершенных осенью 2017 года и зимой 2018-го.

В ноябре в Бишкеке трое неизвестных ворвались в офис фирмы и избили девушку. Они украли сумку супруги китайского бизнесмена. В ней было более $6,5 тысячи, 280 тысяч сомов, ключи от автомобиля, водительское удостоверение.

В январе в восьмом микрорайоне столицы злоумышленники вновь напали на этих же предпринимателей. Угрожая пистолетом, они отобрали у женщины сумку, в которой находились дорогие телефоны и 50 тысяч сомов.

Сотрудники милиции произвели обыск в доме одного из подозреваемых и обнаружили пакет с пистолетом, ключи с брелоком от неизвестного автомобиля и другие вещи. Выяснилось, что ключи от машины принадлежат потерпевшим иностранцам.

Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека. Он состоит на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ. Кроме него задержали еще одного соучастника преступления. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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