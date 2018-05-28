Кыргызстанца обвинили в вербовке боевиков в России

Гражданина Кыргызстана, работавшего поваром кафе в Абакане (Республика Хакасия), подозревают в связях с запрещенной террористической организацией. Оперативники считают, что он занимался вербовкой боевиков, сообщили российские СМИ.

На оперативных кадрах допроса 28-летний Нуриддин Хайдаров — обычный повар одного из абаканских кафе. Как полагают следователи, он с 2015 года занимался вербовкой в ряды запрещенной террористической организации «Исламское государство». Известно, что вся его семья воюет на стороне ИГИЛ.

На видео фотография Нуриддина Хайдарова с сестрой, вот ее муж позирует на фоне пулемета, а вот скрытая за паранджой родная мать.

Задержанный уверяет, что в Сирии никогда не был, но с родственниками часто выходил на видеосвязь. Воевал ли сам Хайдаров, предстоит выяснить, но фотографии из соцсети вполне характеризуют его как боевика, во всяком случае, внешне.

На допросе Нуриддин Хайдаров заявил, что все эти фотографии сделаны ради развлечения. Но отвечать за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» ему все же придется.

Задержанного передали правоохранительным органам Кыргызстана, которые ранее возбудили в отношении него уголовное дело.