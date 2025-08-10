Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов

Сотрудники спецслужб России и Узбекистана задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

«В Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан. В результате мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета РФ, в отношении двух иностранцев 1986 и 1987 годов рождения возбуждены уголовные дела по статье 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» УК РФ. Замоскворецкий суд Москвы заключил их под стражу.

«По версии следствия, не позднее апреля 2025-го фигуранты на территории Москвы вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых мигрантов», — отметили в СК.

По сведениям ФСБ, «на конспиративных сборах, в том числе по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram, они вели обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата».

По месту жительства членов ячейки обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы МТО, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности террористической организации.

В свою очередь Служба государственной безопасности Узбекистана сообщает, что в Кашкадарьинской области задержаны двое из девяти членов этой группы. Они распространяли материалы, «пропитанные фанатичными идеями и пропагандирующие неконституционное изменение существующего политического режима».

По версии узбекских спецслужб, задержанные «попали под влияние религиозного экстремистского течения».