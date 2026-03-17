ГКНБ задержал в Стамбуле подозреваемого в связях с ИГИЛ и доставил в КР

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал гражданина КР, подозреваемого в причастности к международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГКНБ, задержанный — «Т.М.Ш.» — проживал в Араванском районе Ошской области и занимался распространением террористической идеологии среди верующих. Он также призывал к свержению конституционного строя и созданию теократического государства в форме «халифата».

Кроме того, по информации спецслужб, подозреваемый вербовал граждан для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне незаконных вооруженных формирований и вынашивал планы совершения террористических акций на территории Кыргызстана.

В результате контртеррористических мероприятий мужчина был задержан в Стамбуле. 16 марта 2026 года сотрудники ГКНБ доставили его в Кыргызстан.

В настоящее время ведется следствие.