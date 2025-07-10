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Омбудсмен России не получал обращений от Натальи Секериной — Татьяна Москалькова

Аппарат уполномоченного по правам человека в России не получал обращений от сотрудницы Русского дома в городе Оше в Кыргызстана Натальи Секериной, которая подозревается в вербовке граждан и находится под домашним арестом. Об этом сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС.

Не было также обращений от арестованного в КР блогера Виктора Васильева — ему предъявлено обвинение по статье о наемничестве.

«Не было обращений от них», — пояснила Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что 17 апреля ГКНБ в рамках дела о вербовке наемников в российскую армию задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину. Первомайский районный суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР.

Сообщалось, что всего по этому делу задержано четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.

Позже Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335764/
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