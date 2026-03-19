Общество

В Ташкенте открыли Центр исламской цивилизации

В Ташкенте открыли Центр исламской цивилизации. В церемонии принял участие президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает его пресс-служба.

По словам главы государства, Узбекистан встречает эти благословенные дни Рамазана в условиях мира, стабильности и общественного согласия. Отдельно подчеркнуто, что в современный тревожный период особенно остро осознается значение мира и внутренней стабильности.

В пресс-службе президента отметили, что Центр исламской цивилизации рассматривается как один из крупнейших духовно-просветительских и научных проектов республики, отражающий трехтысячелетнюю историю народа, его интеллектуальный потенциал, культурную глубину и вклад в мировую цивилизацию. Шавкат Мирзиеев заметил, что создание такого центра стало воплощением устремлений многих поколений и важным шагом в деле сохранения, изучения и широкого представления национального наследия.

В основе реализуемого в стране курса лежит приоритет науки и образования, поскольку именно через знания, просвещение и развитие человеческого потенциала возможно построение сильного государства и свободного общества, сказал он.

Инициатива создания Центра исламской цивилизации озвучена президентом на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и получила поддержку международного сообщества, в особенности исламского мира.

В результате рядом с комплексом Хазрати Имам в Ташкенте сформирован крупный архитектурный ансамбль, объединивший в себе национальные художественные традиции, современную инфраструктуру и масштабную научно-культурную концепцию.

Центр исламской цивилизации расположен на территории почти 10 гектаров, а общая используемая площадь его здания достигает 50 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса созданы обширные экспозиционные пространства, посвященные доисламскому периоду на территории РУз, эпохам Первого и Второго Ренессанса, а также Новому Узбекистану как фундаменту Третьего Ренессанса. Подчеркивалось, что центр призван в едином просветительском пространстве показать древнюю историю страны, богатство ее цивилизационного наследия и высокий культурный и научный потенциал узбекского народа.

Особое место в комплексе занимает зал Священного Корана, названный главным духовным пространством центра. Именно здесь размещен Мусхаф Усмана, входящий в число древнейших экземпляров Корана в мире.

В Центре исламской цивилизации также созданы условия для деятельности представительств ряда международных организаций, включая АЙСЕСКО, ИРСИКА, Оксфордский центр изучения ислама, Ассоциацию изучения истории и искусства эпохи Темуридов во Франции и ТЮРКСОЙ.
