16:23
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов вузов поможет ГКНБ

ГКНБ совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений и Духовным управлением мусульман Кыргызстана проводят профилактические мероприятия в школах, колледжах и вузах в целях недопущения вовлечения граждан в деятельность запрещенных структур. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб. 

Отмечается, что из-за недостаточной осведомленности граждан об основах традиционного ислама есть факты вовлечения лиц в идеологию различных запрещенных религиозно-экстремистских организаций, деятельность которых направлена на распространение радикальных религиозно-политических, экстремистских идей, противоречащих принципам светского государства и действующему законодательству КР. Вербовка осуществляется через соцсети.

С начала текущего года ГКНБ проводит информационно-разъяснительные мероприятия в вузах.

«Особое внимание уделяется повышению религиозной грамотности, формированию критического восприятия информации и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и межконфессионального согласия», – говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363009/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»
Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев
Глава ГКНБ: Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную службу
Шабданбеков: Впредь в ГКНБ не будет неприкасаемых
В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по подозрению в коррупции
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии
В Ошской области представили нового главу управления ГКНБ
Указом президента Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем ГКНБ
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
16:04
Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов вузов поможет ГКНБ Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов...
15:43
Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах
15:24
Кыргызстан и Северная Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве
15:03
Мэр Оша пообещал торговцам рынка «Келечек» закончить строительство базара в срок
14:48
Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Хаменеи — Axios