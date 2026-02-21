Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов вузов поможет ГКНБ

ГКНБ совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений и Духовным управлением мусульман Кыргызстана проводят профилактические мероприятия в школах, колледжах и вузах в целях недопущения вовлечения граждан в деятельность запрещенных структур. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

Отмечается, что из-за недостаточной осведомленности граждан об основах традиционного ислама есть факты вовлечения лиц в идеологию различных запрещенных религиозно-экстремистских организаций, деятельность которых направлена на распространение радикальных религиозно-политических, экстремистских идей, противоречащих принципам светского государства и действующему законодательству КР. Вербовка осуществляется через соцсети.

С начала текущего года ГКНБ проводит информационно-разъяснительные мероприятия в вузах.

«Особое внимание уделяется повышению религиозной грамотности, формированию критического восприятия информации и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и межконфессионального согласия», – говорится в сообщении.