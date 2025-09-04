16:38
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Происшествия

ГКНБ сообщил о задержании в Кыргызстане члена МТО «Исламское государство»

Гражданин Кыргызстана М.М.М. в апреле этого года, находясь в одной из арабских стран с повышенной террористической активностью, был завербован членами международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что М.М.М. изучал инструкции по совершению теракта путем самоподрыва и прибыл в этих целях на территорию нашей республики в июне.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Кыргызстане задержан член МТО «Исламское государство»

«М.М.М. является активным пользователем различных социальных сетей, где активно распространял видеоматериалы с атрибутами и символикой МТО «ИГ», — отметили в госкомитете.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342244/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Арест 22-летнего кыргызстанца в Калининграде: МИД окажет правовую помощь
В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы
Религиозные и террористические организации, запрещенные в Кыргызстане. Список
Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: решение принято кабмином
Верховный комиссар ООН призвал прекратить убийства мирных жителей в Сирии
2025-жылдагы Глобалдык терроризм индексинде Кыргызстан 100-орунда турат
Кыргызстан занял 100-е место в «Глобальном индексе терроризма — 2025»
В Москве кыргызстанца приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма
Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено
Дональд Трамп инициирует повторный процесс признания хуситов террористами
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
16:36
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргы...
16:29
Кыргызстанцев приглашают принять участие в IX «Среднеазиатской Романсиаде»
16:24
ГКНБ сообщил о задержании в Кыргызстане члена МТО «Исламское государство»
16:13
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
16:10
За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек