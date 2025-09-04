ГКНБ сообщил о задержании в Кыргызстане члена МТО «Исламское государство»

Гражданин Кыргызстана М.М.М. в апреле этого года, находясь в одной из арабских стран с повышенной террористической активностью, был завербован членами международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что М.М.М. изучал инструкции по совершению теракта путем самоподрыва и прибыл в этих целях на территорию нашей республики в июне.

Фото ГКНБ. В Кыргызстане задержан член МТО «Исламское государство»

«М.М.М. является активным пользователем различных социальных сетей, где активно распространял видеоматериалы с атрибутами и символикой МТО «ИГ», — отметили в госкомитете.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия.