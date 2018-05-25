В Нарыне пограничники помогли сельчанам, попавшим в снежную бурю

Пограничники в Нарынской области помогли жителям Ат-Башинского района спастись от снежного бурана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Погранслужбе.

Двое жителей села Ача-Кайынды перегоняли 800 голов скота на джайлоо Уч-Эмчек и попали в буран. Чабаны потеряли одну лошадь, а стадо разбежалось.

«В течение двух суток пограничники нашли 150 баранов, остальные замерзли. На заставе военнослужащие обеспечили ночлегом и питанием 18 жителей села Ача-Кайынды — хозяев скота, участвовавших в поисках», — рассказали в Погранслужбе.

В ведомстве добавили, что в этот же день на заставу прибыл местный житель, у которого бураном унесло юрту. Временное жилище установили в местности Карала-Таш у перевала Кынды.

«Пограничники привезли на заставу его супругу и двоих детей, предоставили ночлег, питание, оказали медицинскую помощь», — отметили в Погранслужбе.