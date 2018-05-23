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Происшествия

В городе Ош члены ОПГ похитили мужчину и отобрали его машину

В городе Ош задержали членов ОПГ, подозреваемых в грабеже и похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

21 мая в дежурную часть УВД южной столицы обратился Ю.М. Он сообщил, что 20 мая примерно в 21.30 на одном из городских рынков к нему пристали двое неизвестных парней, насильно посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении.

«Несколько часов злоумышленники избивали и удерживали потерпевшего, после чего выбросили на улицу и скрылись на его машине. Оперативники криминальной милиции задержали двоих подозреваемых — 33-летних Р.Н. и А.М. Оба состоят на учете МВД как члены организованной преступной группировки. Задержанных водворили в ИВС и возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Похищение человека», — сообщили в МВД.
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