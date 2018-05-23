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Стало известно, за что арестовали одного из самых богатых бизнесменов Казахстана

Фото журнала «Серебряная нить». Бизнесмен Еркын Амирханов

В Астане по подозрению в коммерческом подкупе арестовали известного и богатейшего бизнесмена из списка Forbes Еркына Амирханова. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж» Еркына Амирханова, которого подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 253 (коммерческий подкуп) УК РК», — отметили в пресс-службе КНБ РК.

Бизнесмена задержали еще 5 мая. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Но только сегодня КНБ РК сообщил, по какой уголовной статье обвинили бизнесмена.

«Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются», — добавили в ведомстве.
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