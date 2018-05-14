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Происшествия

В Нарынской области ливень размыл подъездные пути к мосту

В Нарынской области проливным дождем размыло подъездные пути к мосту через реку Нарын на втором километре автодороги Ак-Тал — Жогорку-Май. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Уточняется, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению путей.

«Местному населению нет необходимости, нарушая все меры предосторожности, лезть в воду. Сейчас, по последним сведениям, вода в реке прибывает и может нанести вред. Необходимо воспользоваться альтернативными дорогами, ведущими в Бишкек, Нарын и районный центр Ак-Талинского района», — проинформировали в Минтрансе.
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