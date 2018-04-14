США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, сообщили мировые СМИ.
Как отмечается, цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, участвующий в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.
Третьей целью стали хранилище химикатов и командный пункт, заявил Джозеф Данфорд.
По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.
Уничтожена важная инфраструктура, которая приостановит сирийский режим. Они потеряют годы исследований и разработки.Джозеф Данфорд
США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля. Россия утверждает, что доказательства химатаки сфальсифицировали при участии Великобритании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала военную операцию: «По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».
BuzzFeed опубликовал первые фотографии обстрела Дамаска.
Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут. Сирийские власти объявили, что удары с воздуха нанесли урон военным складам под Хомсом.