США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, сообщили мировые СМИ.

Как отмечается, цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, участвующий в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.

Третьей целью стали хранилище химикатов и командный пункт, заявил Джозеф Данфорд.

По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.

Уничтожена важная инфраструктура, которая приостановит сирийский режим. Они потеряют годы исследований и разработки. Джозеф Данфорд

США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля. Россия утверждает, что доказательства химатаки сфальсифицировали при участии Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала военную операцию: «По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».

BuzzFeed опубликовал первые фотографии обстрела Дамаска.

Photos from the AP show the skies over Damascus as the US, UK, and France launch airstrikes on Syria pic.twitter.com/4aWc8IR2SZ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 апреля 2018 г.

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут. Сирийские власти объявили, что удары с воздуха нанесли урон военным складам под Хомсом.