Конфликт на границе. В Баткене произошла стычка кыргызов и таджиков

В селе Уч-Добо Ак-Татырского айыльного аймака Баткенской области произошла стычка местных жителей с представителями таджикского села Мачаи. Об этом сообщили местные жители.

По их данным, причиной конфликта стала стена на участке, относящемся к селу Уч-Добо.

«Один из наших жителей начал строить стену. Таджики пришли и потребовали, чтобы он остановил стройку, так как это пограничный участок. Собралась молодежь, они начали кидать друг в друга камнями», — рассказали местные жители.

По их словам, после приезда акима района собравшаяся молодежь разошлась.