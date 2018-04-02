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Происшествия

Отравление на свадьбе. Ресторан закрыли до выяснения причин

Ресторан «Ала-Тоо» закрыли до выяснения причин массового отравления, которое случилось накануне. Об этом сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

По их данным, на 11.00 общее число пострадавших составило 173 человека, из них 150 в Бишкеке и 23 в других регионах республики. Госпитализированы 100 человек, в том числе 19 детей. Отказались от госпитализации 50 обратившихся за помощью.

Как сообщается, при обращении больные жаловались на диарею, озноб, общую слабость.

По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении на директора ОсОО «Датес» (ресторан «Ала-Тоо») Б.С.Омурбаеву и шеф-повара ресторана Г.Т.Шеримбекову, вынесены постановления о наложении штрафов в размере 25 тысяч сомов.

Напомним, люди отравились на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» 1 апреля.
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