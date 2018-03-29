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В Баткене милиционеры задержали члена ОПГ, торгующего наркотиками

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кадамджайского района задержали члена ОПГ, торгующего наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

Как уточняется, милиционеры остановили автомобиль «Дэу Нексия». Водитель попытался скрыться, но его задержали.

«В машине нашли девять граммов гашиша. Находящиеся в авто пассажиры — ранее судимые 40-летний М.З., 37-летний М.А. и 46-летний А.Б. — признались, что наркотики они постоянно покупают у жителя Кызыл-Кии. Позже сотрудники СБНОН задержали 25-летнего Ж.У., неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности и являющегося членом ОПГ. При обыске у него обнаружили наркотики и обрез с патронами. Задержан и 23-летний Ш.Э., его подельник. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в УВД.
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