17:16
USD 68.16
EUR 84.47
RUB 1.20
Происшествия

Еще один факт махинаций при ремонте военного объекта выявили в Кыргызстане

Военная прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных денежных средств со стороны отдельных должностных лиц Госкомитета по делам обороны и ГП «Аскер Курулуш». Об этом ИА «24.kg» сообщили в надзорном органе.

Читайте по теме
В Госкомитете по делам обороны завысили цену на ремонт стратегического объекта
Уточняется, что с февраля по июнь 2017 года на одном из военных объектов подразделения Сил воздушной обороны проводился капитальный ремонт. Госпредприятие преднамеренно завысило стоимость работ и израсходованных материалов, внеся в акты ложные сведения.

«В итоге государству нанесен ущерб в размере 260 тысяч сомов. По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Служебный подлог», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Начато расследование», — сообщили в Военной прокуратуре.
Ссылка:
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Военная прокуратура возбудила шесть уголовных дел в отношении пожарных
В Госкомитете по делам обороны завысили цену на ремонт стратегического объекта
Контрабанда яиц. Суд отпустил подозреваемых под домашний арест
В Москве кыргызстанец обманывал мигрантов при оформлении российского гражданства
Главу благотворительного фонда, подозреваемую в мошенничестве, по-прежнему ищут
В ГРС помогли владельцу машин сэкономить на платежах более 2 миллионов сомов
В Бишкеке задержали женщину, за которой числится более 40 фактов мошенничества
МВД ищет пострадавших от рук мошенника, отправляющего граждан за границу
В Таласской области футбольное поле строила компания, не отвечающая требованиям
В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в&nbsp;розыск В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
Кыргызские чиновники и&nbsp;китайские бизнесмены нанесли ущерб в&nbsp;300 миллионов сомов Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;19&nbsp;килограммами наркотиков задержали подполковника милиции В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции
Чиновников подозревают в&nbsp;нанесении ущерба государству на&nbsp;800 миллионов сомов Чиновников подозревают в нанесении ущерба государству на 800 миллионов сомов
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге