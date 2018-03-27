Еще один факт махинаций при ремонте военного объекта выявили в Кыргызстане

Военная прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных денежных средств со стороны отдельных должностных лиц Госкомитета по делам обороны и ГП «Аскер Курулуш». Об этом ИА «24.kg» сообщили в надзорном органе.
«В итоге государству нанесен ущерб в размере 260 тысяч сомов. По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Служебный подлог», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Начато расследование», — сообщили в Военной прокуратуре.