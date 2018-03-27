Еще один факт махинаций при ремонте военного объекта выявили в Кыргызстане

Военная прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных денежных средств со стороны отдельных должностных лиц Госкомитета по делам обороны и ГП «Аскер Курулуш». Об этом ИА «24.kg» сообщили в надзорном органе.

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Уточняется, что с февраля по июнь 2017 года на одном из военных объектов подразделения Сил воздушной обороны проводился капитальный ремонт. Госпредприятие преднамеренно завысило стоимость работ и израсходованных материалов, внеся в акты ложные сведения.

«В итоге государству нанесен ущерб в размере 260 тысяч сомов. По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Служебный подлог», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Начато расследование», — сообщили в Военной прокуратуре.