В Госкомитете по делам обороны завысили цену на ремонт стратегического объекта

Военная прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением и незаконного использования бюджетных денежных средств в особо крупном размере со стороны должностных лиц Госкомитета по делам обороны и его подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что в 2015 году на расчетный счет Госкомитета (на тот момент Минобороны. — Прим. ИА «24.kg») поступило более 70 миллионов сомов для восстановления инфраструктуры стратегического военного объекта. Однако должностные лица ГКДО и его подразделений, в том числе ГП «Аскер Курулуш», самовольно изменили целевое назначение этих денег.

Более 37 миллионов сомов незаконно использовали на строительно-ремонтные работы и закупку товарно-материальных ценностей, не связанных с отмеченным военным объектом и повышением его боевой готовности. Генеральная прокуратура КР

«Кроме того, из этих незаконно использованных бюджетных денежных средств более девяти миллионов сомов похитили путем умышленного завышения объемов строительно-ремонтных работ и стоимости стройматериалов», — подчеркнули в ГП КР.

Военная прокуратура в отношении отдельных должностных лиц на тот момент Минобороны и его подразделений возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Незаконное использование бюджетных средств» УК КР.