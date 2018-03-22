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Происшествия

Милиционер, участвовавший в драке в Кара-Балте, уволился

Среди подравшихся в кафе города Кара-Балты действительно был милиционер. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что по факту провели служебное расследование, и выяснилось: среди участников конфликта действительно находился милиционер. Лейтенант А.Б. работал инспектором-криминалистом ОВД Жайылского района.

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«В момент конфликта А.Б. разнимал участников драки, он вывел их на улицу. По итогам служебного расследования сотрудника рекомендовали понизить в доложности и уволить за то, что он не сообщил о произошедшем и не вызвал наряд милиции. Однако он уволился по собственному желанию. Кроме того, за нарушение приказов МВД КР, отсутствие доклада о произошедшем руководству, несвоевременное направление следственно-оперативной группы на место происшествия дежурному инспектору дежурной части ОВД Жайылского района и помощнику дежурного объявили строгий выговор. Материалы служебного расследования направили в прокуратуру Жайылского района для юридической оценки», — проинформировали в ГУВД Чуйской области.
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