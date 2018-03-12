В Кара-Балте мужчина угрожал посетителям кафе ножом. Милиция проверяет факт

Несколько мужчин азиатской внешности захватили в заложники посетителей одного из кафе в Кара-Балте, угрожая ножами. Об этом в социальной сети Facebook написал активист Болот Ибрагимов.

По его словам, нападавшие нанесли ножевые ранения нескольким посетителям.

«Один из нападавших оказался сотрудником ОВД. В службе внутренних расследований ГУВД Чуйской области проводят служебное расследование по факту. У парней взяли объяснительные», — написал Болот Ибрагимов.

Активист выложил видео, где мужчина ходит по кафе с ножом, а рядом сидят испуганные посетители.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что видео в настоящее время проверяют. Однако о ножевых ранениях сообщения в милицию не поступало.

«Среди тех, кто находился в кафе, действительно был сотрудник милиции. Однако мужчина, который ходил по кафе с ножом, не он. В настоящее время проводится служебное расследование», — прокомментировали в ГУВД.