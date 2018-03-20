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Происшествия

Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов

Генеральная прокуратура выявила противоправные действия должностных лиц Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана и руководства закрытого акционерного общества «К.Ч.» (ЗАО «К.Ч.»). Государству нанесли ущерб на сумму более 338 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, должностные лица ГКПЭН с 2003 по 31 декабря 2016 годы ежегодно незаконно заключали (продлевали) лицензионные соглашения с ЗАО «К.Ч.». Единственным требованием соглашений было составление технико-экономического обоснования и проекта разработки разведанного еще в советский период месторождения золота, серебра и меди Куру-Тегерек.

По требованиям закона о недрах выданная ЗАО «К.Ч.» лицензия подлежала аннулированию ввиду непредоставления в установленные сроки технико-экономического обоснования и проекта разработки месторождения.

При соблюдении действующего порядка месторождение подлежало выставлению на конкурс с привлечением потенциальных инвесторов.

Кроме того, ЗАО «К.Ч.» в пойме реки Чакмак-Суу Джалал-Абадской области в 2015-2017 годах самовольно добывало песчано-гравийную смесь и суглинок. Государству причинен ущерб на сумму 169 миллионов 699 тысяч сомов.

Более того, в результате незаконных действий должностных ГКПЭН и ЗАО «К.Ч.» при возведении дамбы и других объектов уничтожены не менее 58,65 килограмма запасов золота. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 168 миллионов сомов.

«Должностные лица, зная о начале строительства ЗАО «К.Ч.», незаконно провели переговоры с ОсОО «А.Б.» и выдали лицензию на право пользования недрами участка «Чакмак-Суу». Цель лицензии — геологоразведка россыпного золота. Однако ЗАО «К.Ч.» в пойме реки Чакмак-Суу выставила посты охраны и огородила территорию строительства, запретив геологоразведку», — говорится в сообщении.

В итоге общий причиненный ущерб оценивается в 338 миллионов 506 тысяч сомов, а ОсОО «А.Б.» понесло убытки на 5 миллионов 347 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 275 (нарушение правил охраны и использования недр) УК КР.

Скорее всего, ЗАО «К.Ч.», которое упоминается в сообщении, — это компания «Кичи Чаарат». Согласно базе данных Министерства юстиции, его учредителем является ОсОО «Тун Лин», а руководителем — У Сяоган. Учредителями компании «Тун Лин» числятся китайские компании FASTMIND INVESTMENTS LIMITED и ACME DAY LIMITED.
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