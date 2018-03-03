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Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти почти две тонны лимонов

Сотрудники оперативной таможни «Юг» выявили факт незаконного ввоза лимонов на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГТС КР.

Как отмечается, 1 марта около 00.30 на автодороге Баткен — Ош, в районе села Кок-Талаа, остановили и проверили «Мерседес» с номерными знаками КР под управлением гражданина республики. При осмотре грузового отсека обнаружили 1,9 тысячи килограммов свежих лимонов на сумму 133 тысячи сомов. Их ввезли на территорию ЕАЭС из Таджикистана, минуя таможенный контроль.

Материалы дела передали в прокуратуру Ошской области.
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