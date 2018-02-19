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Происшествия

Ботулизм в Кара-Суу. Один ребенок скончался

В отделении реанимации Ошской межобластной детской больницы от ботулизма скончался ребенок. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения. 

Напомним, в селе Савай Кара-Суйского района 17 человек попали в больницу с ботулизмом. 

Сегодня в стационаре остается 13 больных, в том числе 8 взрослых пациентов находятся в Кара-Суйской территориальной больнице. Из них двое в реанимации, у остальных шести пациентов состояние средней тяжести. 

Четверо детей находятся в Ошской городской детской больнице в инфекционном отделении. Состояние их средней тяжести. Один ребенок в отделении реанимации Ошской межобластной детской больницы в тяжелом состоянии. 

Результаты лабораторных исследований будут известны по истечении 10 дней.
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