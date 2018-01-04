Разбойное нападение в Московском районе. Задержаны еще три подозреваемых

По подозрению в разбойном нападении на семью в Московском районе Чуйской области задержали еще трех человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Как отмечается, задержаны жители Чуйской области и города Бишкека в возрасте от 19 до 30 лет. Ранее милиция в рамках уголовного дела арестовала еще троих подозреваемых.

В дежурную часть ОВД Московского района 1 января около 4.25 поступило сообщение о вооруженном нападении в селе Беловодском. Сотрудники милиции обнаружили в одном из домов тела 69-летней К.М. и ее 45-летней дочери П.И. с огнестрельными ранениями. Хозяина дома, 45-летнего П.В., с тяжкими телесными повреждениями доставили в одну из территориальных больниц.

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На месте преступления обнаружены гильзы огнестрельного оружия предположительно 12-го калибра.

Как установило следствие, неизвестные лица в масках ворвались в дом с целью ограбления и произвели несколько выстрелов. Хозяйка дома и ее дочь от полученных ранений скончались на месте.

Злоумышленники, завладев деньгами (более 100 тысяч сомов) и золотыми украшениями, скрылись с места преступления.

По факту возбудили уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. У задержанных изъяты похищенные деньги и золотые изделия, огнестрельное оружие, из которого произведены выстрелы, и автотранспорт, на котором они передвигались.