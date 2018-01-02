Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто

Тяжкое преступление, совершенное 1 января в Московском районе Чуйской области, раскрыто по горячим следам. Об этом сообщает МВД.

Вооруженное нападение совершено 1 января 2018 года ночью. Примерно в 4.25 в дежурную часть милиции поступило сообщение о жестоком преступлении в селе Беловодском.

Сотрудники милиции, прибывшие на место, обнаружили тела погибших - матери и дочери. Они получили смертельные огнестрельные ранения. Хозяин дома - 45-летний П.В. с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в одну из территориальных больниц. В доме обнаружены гильзы огнестрельного оружия, предположительно 12 калибра.

Неизвестные в масках ворвались в дом с целью ограбления. Преступники произвели несколько выстрелов, в результате которых хозяйка дома и ее дочь скончались на месте. Злоумышленники забрали 100 тысяч сомов и ювелирные украшения, и скрылись с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (Убийство) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, судебно-баллистическая, судебно-биологическая.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое, все они жители Аламединского района Чуйской области и столицы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Младшему из них 19 лет, старшему - 23 года. У них обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в размере 93 тысячи сомов и золотые изделия, а также оружие.