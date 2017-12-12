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В Кыргызстане задержан террорист, подозреваемый в вербовке людей в Сирию

Сотрудники МВД задержали гражданина КНР, подозреваемого в вербовке граждан в зону боевых конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин КНР А.А., 1973 года рождения, с 2016 года вербовал людей для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне.

Установлено, что только за три последних месяца он вылетал пять раз маршрутом Бишкек — Стамбул, при этом использовал поддельный паспорт на имя гражданина Кыргызстана.

По факту использования поддельного паспорта возбуждено уголовное дело. Устанавливаются работники ГРС, причастные к изготовлению документа.

Также проводится проверка совместно с органами национальной безопасности по факту осуществления вербовки и причастности к деятельности МТО задержанного гражданина КНР.

В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО № 5 города Ош. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД КР задержали еще одного воевавшего в Сирии террориста и членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
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