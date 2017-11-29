11:13
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Происшествия

Побег из ИВС. Третий задержанный — Багтият Ачылдурдиев

Сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего 27 ноября из ИВС Сокулукского РОВД, Багтията Ачылдурдиева. Он подозревается в разбое и похищении документов, а также в умышленном повреждении имущества.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Багтият Ачылдурдиев

Вчера пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор.

На свободе пока остается обвиняемый в убийстве Кайрат Джанботоев.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Побег из ИВС. Двое сбежавших задержаны
В ИВС Сокулукского РОВД накануне побега подследственных выключали свет
Из ИВС Сокулукского РОВД сбежали четверо подследственных
ООН опубликовала видео побега солдата КНДР через границу в Южную Корею
Версия о причастности ИГИЛ к убийству милиционера в Бишкеке не подтвердилась
Мать-убийца повесилась в ИВС на собственном платке. Прокуратура возбудила дело
Омбудсмену пожаловались на пытки в ИВС ГУВД Бишкека
В Таласе при попытке к бегству задержан подозреваемый в убийстве
Драка в Кадамджае: Местные жители и милиционеры выясняли отношения
Сбежавшую из Каракольского зоопарка волчицу застрелили
Популярные новости
Начальник Ошского госрегистра и&nbsp;его два брата разбились в&nbsp;ДТП Начальник Ошского госрегистра и его два брата разбились в ДТП
Возле Ошского рынка в&nbsp;Бишкеке горит многоэтажный дом Возле Ошского рынка в Бишкеке горит многоэтажный дом
Рыбаки в&nbsp;Австралии несколько дней жили на&nbsp;крыше авто, спасаясь от&nbsp;крокодилов Рыбаки в Австралии несколько дней жили на крыше авто, спасаясь от крокодилов
На&nbsp;дочь депутата Кенжебека Бокоева напали. Два ранения в&nbsp;ногу На дочь депутата Кенжебека Бокоева напали. Два ранения в ногу
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Узбектелеком&raquo; обсудили перспективы сотрудничества «Кыргызтелеком» и «Узбектелеком» обсудили перспективы сотрудничества
Agile и&nbsp;Scrum наступают на&nbsp;Кыргызстан Agile и Scrum наступают на Кыргызстан
Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы&nbsp;знаем ВСЕ! Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке