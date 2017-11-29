Сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего 27 ноября из ИВС Сокулукского РОВД, Багтията Ачылдурдиева. Он подозревается в разбое и похищении документов, а также в умышленном повреждении имущества.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Багтият Ачылдурдиев

Вчера пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор.

На свободе пока остается обвиняемый в убийстве Кайрат Джанботоев.