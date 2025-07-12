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Общество

В КР построят несколько новых изоляторов временного содержания

В КР построят несколько новых изоляторов временного содержания. Об этом сообщает Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток по итогам мониторинга.

По его данным, планируется строительство новых ИВС в Иссык-Кульской области, а именно в городе Балыкчи, а также в Джети-Огузском, Иссык-Кульском и Тонском районах.

Кроме того, новые ИВС появятся в городе Таласе и Баткенской области — в Баткенском районе и городе Кызыл-Кие.

В НЦПП отмечают, что санузлы в некоторых ИВС расположены внутри камер, в других — на улице. В отдельных ИВС, например Джети-Огузского и Ноокенского районов, до сих пор используются ведра для отправления естественных нужд.

В ведомстве добавляют, что во многих ИВС сохраняются условия, не в полной мере соответствующие международным стандартам обращения с задержанными. В частности, отмечается необходимость в комплексных и устойчивых мерах, направленных на улучшение материально-бытовых условий, а также обеспечение доступа к качественной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336019/
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