В КР построят несколько новых изоляторов временного содержания. Об этом сообщает Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток по итогам мониторинга.

По его данным, планируется строительство новых ИВС в Иссык-Кульской области, а именно в городе Балыкчи, а также в Джети-Огузском, Иссык-Кульском и Тонском районах.

Кроме того, новые ИВС появятся в городе Таласе и Баткенской области — в Баткенском районе и городе Кызыл-Кие.

В НЦПП отмечают, что санузлы в некоторых ИВС расположены внутри камер, в других — на улице. В отдельных ИВС, например Джети-Огузского и Ноокенского районов, до сих пор используются ведра для отправления естественных нужд.

В ведомстве добавляют, что во многих ИВС сохраняются условия, не в полной мере соответствующие международным стандартам обращения с задержанными. В частности, отмечается необходимость в комплексных и устойчивых мерах, направленных на улучшение материально-бытовых условий, а также обеспечение доступа к качественной медицинской помощи.