Власть

Депутат призвала обеспечить питанием подследственных в ИВС

Депутат призвала обеспечить питанием подследственных в ИВС. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании ЖК.

По данным парламентария, к ней обратились родственники задержанных, которые жалуются на то, что подследственных не кормят в ИВС.

«Они вынуждены три раза в день носить еду родственникам, при этом только часть доходит до них. Ведь подследственные — это еще не преступники, вина которых доказана. Обеспечьте их права на питание», — призвала Махабат Мавлянова представителей ГСИН.

Заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний Нурлан Сарчаев отметил, что на трехразовое питание в ИВС предусматривается от 120 до 160 сомов в день.

Однако депутат заметила, что это происходит только на бумаге.
