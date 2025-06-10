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Общество

В зданиях ИВС в Таласе улучшили условия содержания

В подразделениях органов внутренних дел и учреждениях СИН в рамках улучшения инфраструктуры построили новые объекты. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

В камерах ИВС ОВД Таласа с окон убрали металлические ставни, ограничивающие доступ к солнечному свету, и установили кровати — ранее задержанные спали на бетонном полу. Кроме того, проект нового здания ИВС и смета утверждены, и в скором времени начнется его строительство.

В помещениях при дежурной части ОВД Таласского района для содержания лиц, подвергнутых аресту, расширили помещения, окрасили полы и побелили стены, установили новые двери, вентиляцию и хорошее освещение.


Отмечается, что старое здание ИВС ОВД Айтматовского района не функционирует. На данный момент ведется строительство нового с учетом установленных стандартов санитарно-бытового обеспечения. На данном этапе строительства камеры ИВС расположены на первом этаже, а не в подвальном или полуподвальном помещении, площадь камер увеличена.

Национальный центр положительно оценивает проводимую работу в подразделениях органов внутренних дел, а также делится соответствующими рекомендациями по обеспечению надлежащих условий содержания в новых ИВС и помещениях при дежурных частях для содержания лиц, подвергнутых аресту.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332084/
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