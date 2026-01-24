В городе Ош мужчина, избивший супругу, водворен в ИВС на 48 часов

Мужчина, избивший свою супругу сегодня ночью в Оше, помещен во временный изолятор на 48 часов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления внутренних дел южной столицы.

По их информации, возбуждено уголовное дело по статье 138 (избиение, пытки) УК КР. Подозреваемый помещен во временный изолятор на двое суток в соответствии со статьей 96 УПК КР.

Напомним, утром в Ак-Бууринский отдел милиции поступило сообщение от службы скорой помощи о том, что женщина Б.Г., 1999 года рождения, проживающая по улице Салиевой, доставлена в больницу с телесными повреждениями. По данным очевидцев, мужчина избивал жену в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали 32-летнего супруга потерпевшей, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина находится в больнице, ее состояние удовлетворительное.