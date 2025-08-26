НЦПП признал удовлетворительным содержание заключенных в ИВС ГУВД Бишкека

Представители Национального центра по предупреждению пыток 22 августа посетили ИВС ГУВД Бишкека, недавно переведенный в бывшее здание ГКНБ.

Отмечается, что здание в относительно хорошем состоянии и предусматривает вдвое больше камер, оборудованные прогулочные дворы и помещения, необходимые для нормального функционирования ИВС.

Камеры обеспечены системой вентиляции, естественным и искусственным освещением, исправными санузлами. Лицам, содержащимся в ИВС, предоставляется трехразовое горячее питание. Стоит подчеркнуть, что по всей республике только в ИВС ГУВД Бишкека предоставляется трехразовое питание, в то время как в большинстве ИВС питание предоставляется один раз в день.

Национальный центр удовлетворительно оценивает условия содержания задержанных и работу сотрудников ИВС. По итогам посещения администрации учреждения даны рекомендации по надлежащему ведению документации и улучшению отдельных условий содержания.

Стоит отметить, что Национальный центр неоднократно рекомендовал перенос ИВС ГУВД Бишкека в связи с аварийным состоянием здания, в котором он располагался, и его непригодностью для дальнейшей эксплуатации. Без проведения капитального ремонта изолятор продолжал функционировать, а условия в нем с каждым годом только ухудшались.

Кроме того, учитывая относительно большую численность городского населения и высокую загруженность ИВС, мест для размещения задержанных было недостаточно.