Аферы с авто. Как машины из Кыргызстана попадают в Казахстан и наоборот

Несколько лет знакомая семейная пара продавала внедорожник BMW-X5. По тем временам машина стоила $17 тысяч. Покупатель нашелся, но без денег. Он предложил купить авто в рассрочку. Написал расписку и уехал на юг Кыргызстана. Закончилось все тем, что сотрудники правоохранительных органов посоветовали продавцам забыть о машине и деньгах и довольствоваться стареньким «Опелем», который удалось выручить от сделки.

Позже выяснилось, что на дорогом внедорожнике возили наркотики. Конечно, после всплывших подробностей владельцы смирились и поиски прекратили.

Угнали Lexus. Оказался у чекиста

История вспомнилась на волне скандального сообщения, что угнанный в Казахстане внедорожник оказался у сотрудника Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

У жителя Алматы Сакена Ахметова в феврале угнали Lexus 570. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как авто стоимостью $65 тысяч выгоняют с рынка.

Угнанный Lexus по линии Интерпол обнаружили в Кыргызстане еще в мае 2017 года.

В ходе переписки кыргызские коллеги сообщили казахстанской полиции, что данный автомобиль приобрела жительница Бишкека А.А.

ГУБОП МВД Кыргызстана джип изъяло и водворило на специализированную стоянку. 26 мая следователь Главного следственного управления МВД Акунбеков инициировал экспертизу VIN-кода автомобиля, которая подтвердила, что код не перебит.

Факт незаконного завладения автомобилем вроде бы доказан, но настоящий владелец так и не смог забрать его.

ГСУ МВД по распоряжению заместителя генпрокурора хотело отдать автомобиль кыргызстанке А.А. на ответственное хранение. Лишь позже в милиции узнали, что она хотела продать Lexus.

Сделка с двумя неизвестными

В ходе следствия выяснилось, что джип водил ее брат, сотрудник ГКНБ, а заместитель генпрокурора приходится ему тестем. Позже чекисты опровергнут это и расскажут свою версию.

22 марта Lexus 570 продали за 2 миллиона 771 тысячу сомов с подложными данными в техническом паспорте. Гражданин К.Р. 9 июня обратился в МВД с заявлением о принятии мер в отношении малознакомых лиц по имени Мурат и Нурик, у которых куплено авто.

Обратите внимание, что стоимость внедорожника снизилась практически вдвое. Смущает и то, что сотрудник ГКНБ, априори предусмотрительный человек, соглашается на крупную сделку с людьми, не узнав их паспортных данных.

Но если бы не этот скандал, не всплыла бы еще одна история.

Бессрочная рассрочка

В ИА «24.kg» обратился кыргызстанец, который из-за махинаций аферистов остался без дорогого внедорожника. Он согласился рассказать историю на условиях анонимности.

В 2015 году он продавал BMW-X5. «К нам подошел человек, который горел желанием купить автомобиль, но не располагал полной суммой. Рыночная стоимость была $18 тысяч, но так как он предложил рассрочку, договорились на $20 тысяч. Половину получили на руки, взяли расписку и разошлись», — рассказал мужчина.

Машину купила Виктория Филимонова, проживающая в Алматы. Новый владелец получила доверенность на 3 месяца. После этого она сообщила о финансовых трудностях, а потом и вовсе пропала, сменив номер телефона.

Продавцу пришлось поехать в соседнюю республику. Переговоры с новыми владельцами машины зашли в тупик. Возвратить ее они не смогли, так как заложили в ломбард, но и вернуть деньги отказались.

Кыргызстанцу ничего не оставалось, как подать в суд. Заявление у него не приняли как неверно составленное. Он подал его повторно, но о вынесенном судом решении ему ничего не известно.

Кому принадлежит авто?

По данным Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава по Сокулукскому району, BMW-X5 до сих пор принадлежит гражданину КР. Автомобиль не заложен и не арестован.

В то же время им пользуются люди, которые не выполнили условий сделки. Наш герой выполнил обязанности правоохранительных органов и отыскал свою машину в Алматы. Тогда она еще была с кыргызскими номерами. Позже ее увидели уже с казахскими номерами, но с учета в Кыргызстане ее по-прежнему не сняли.

В справке указано, что автомобиль оформлен на гражданку РК Толстых Г.М. Она же указана в доверенности с правом отчуждения и передоверия.

Следует отметить, что номер кузова в обеих справках один и тот же, что свидетельствует — это одна и та же машина. Но этих доказательств, как оказалось, недостаточно.

В этом деле еще предстоит разобраться. Но захотят ли правоохранительные органы?

Как остаться с железным конем

После того как угнанный в Казахстане автомобиль нашли у сотрудника ГКНБ КР, поползли слухи, что в Кыргызстане налажена контрабандная поставка машин. Однако такие факты фиксируются с двух сторон.

По словам заместителя директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усеина Касымалиева, чтобы обезопасить себя, регистрацию автомобиля необходимо производить в территориальных отделах департамента.

Купля-продажа по доверенности приводит к таким последствиям. Осмотр транспорта не производится. Многие нотариусы не могут распознать поддельные свидетельства регистрации. Усеин Касымалиев

При регистрации в отделах ДРТС и ВС сотрудники обязаны осмотреть машину. Если при осмотре выявляется подделка документов, их направляют на экспертизу. Только после получения заключения производится оформление документов.

Автовладельцам следует обратить внимание на номерные знаки кузова и двигателя. Чтобы скрыть угон, мошенники могут их перебить.

«Наша база по регистрации интегрирована с базой МВД по угону. Правоохранительные органы Казахстана незамедлительно передают сведения о подозрительных машинах. Если она числится в базе, мы не проводим регистрацию, а сообщаем в МВД», — отметил Усеин Касымалиев.

За 9 месяцев 2017 года департамент зарегистрировал 89 тысяч 422 автомобиля и прицепов к ним, в том числе 16 тысяч 774 машины, прибывшие из-за границы.

Сотрудники ДРТС и ВС направили в Инфомационно-аналитическое управление (ИАУ) МВД КР 3 тысячи 196 запросов на предмет установления угнанных и похищенных авто. Выявлена только одна угнанная машина.