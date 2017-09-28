Солдат решил покататься и угнал машину. Инцидент проверяет Военная прокуратура

В городе Ош солдат срочной службы угнал автомобиль. Теперь по факту инцидента разбирается Военная прокуратура, куда переданы все материалы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе.

В ведомстве отмечают, что провели свое служебное расследование - солдат служил в войсковой части №2024 ГПС. Уже известно, что он взял трехдневный отгул. Из части его забрали родители. Солдат поехал к другу, выпил пиво, после чего решил прокатиться.

Заявление об угоне машины написал бдительный сосед друга. Утром он не увидел машину во дворе.

Спустя сутки авто обнаружили в другом конце города.

«Но это не был угон. Друг солдата подтвердил, что сам разрешил солдату прокатиться на его «Матисе», и уже написал встречное заявление», — отмечают в ГПС.