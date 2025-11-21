Глава ГКНБ передал служебные автомобили Центру охраны материнства и детства

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев передал Национальному центру охраны материнства и детства (НЦОМиД) 10 ранее обещанных служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
По его данным, предоставление транспорта поможет обеспечить своевременное прибытие бригад экстренной помощи в центр, повысить эффективность их работы и уровень безопасности.
Камчыбек Ташиев также осмотрел отремонтированную с 1995 года территорию центра. Площадь в 4,4 тысячи квадратных метров полностью обновили: проведены очистка и выравнивание территории, уложен новый асфальт, установлено освещение и выполнено благоустройство.