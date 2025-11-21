Глава ГКНБ передал служебные автомобили Центру охраны материнства и детства

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев передал Национальному центру охраны материнства и детства (НЦОМиД) 10 ранее обещанных служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, предоставление транспорта поможет обеспечить своевременное прибытие бригад экстренной помощи в центр, повысить эффективность их работы и уровень безопасности.

Камчыбек Ташиев также осмотрел отремонтированную с 1995 года территорию центра. Площадь в 4,4 тысячи квадратных метров полностью обновили: проведены очистка и выравнивание территории, уложен новый асфальт, установлено освещение и выполнено благоустройство.

НЦОМД является одним из ведущих медицинских учреждений страны, оказывающих высокоспециализированную помощь. Ежегодно в центре получают стационарное лечение около 30 тысяч детей, проводится до 15 тысяч операций различной сложности, амбулаторную помощь получают около 150 тысяч детей, а в перинатальном центре ежегодно рождается около 6 тысяч детей. Учреждение постоянно внедряет новые технологии, современные методы диагностики и лечения.