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Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников

Ориентировки на разыскиваемых МВД Кыргызстана вооруженных преступников.

Напомним, 24 августа 2017 года примерно в час ночи на пересечении улиц Ауэзова и Горького за нарушение ПДД сотрудники УПМ остановили автомашину марки «Ниссан-Приссаж» с госномером S 8101 AG, в которой находилось 5-6 человек.

Водитель предъявил техпаспорт и временное водительское удостоверение на имя Тагаева Ильяса Пирматовича, 1978 года рождения. В это время, сообщает МВД, один из пассажиров угрожал сотруднику УПМ пистолетом. Другой пассажир вышел из машины, вырвал чеку от гранаты и угрожал взрывом. После преступники скрылись.

По данному делу разыскиваются:
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