Гражданки Кыргызстана незаконно провезли в Индию почти 8 килограммов золота

Гражданки Кыргызстана (мать и дочь) назаконно провезли в Индию почти 8 килограммов золота. Они продали драгоценный металл в Дели и пытались вывезти в Кыргызстан более $1 миллиона. Их задержали 21 августа в аэропорту и заключили на две недели под стражу, сообщили в МИД КР.

Отмечается, что Зухру Балтабаеву с суммой в более чем $1 миллион наличными задержали в аэропорту Нью-Дели. Она направлялась в Бишкек рейсом авиакомпании Air Manas. По информации индийской прессы, при проверке ручной клади женщины в ее сумке обнаружили $60 тысяч . При проверке багажа кыргызстанки изъяли еще $1 миллион 41 тысячу 290.

Кроме того, сообщили в МИД КР, полиция задержала и дочь гражданки Кыргызстана. В отношении нее также избрана мера пресечения — арест на две недели до окончания следствия. Cотрудники Посольства КР в Индии оказывают всяческую помощь задержанным.

Уточняется, что дочь Зухры Балтабаевой задержана в одной из гостиниц района Пахаржани города Дели. Она призналась, что незаконно ввезла в страну 3 килограмма 383 грамма золота. По данным индийского информагентства ANI, у Зухры Балтабаевой обнаружены деньги, полученные за продажу также незаконно ввезенных 4 килограммов 472 граммов золота.