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Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

Уточняется, 11 мая 2017 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Алексеевка обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным ведомства, установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался 48-летний знакомый погибшего.

«В ходе распития спиртных напитков между погибшим и подозреваемым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес знакомому несколько ударов ножом. Подозреваемый задержан. Ведется следствие. Назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51581/
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