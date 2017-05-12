В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

Уточняется, 11 мая 2017 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Алексеевка обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным ведомства, установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался 48-летний знакомый погибшего.

«В ходе распития спиртных напитков между погибшим и подозреваемым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес знакомому несколько ударов ножом. Подозреваемый задержан. Ведется следствие. Назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в пресс-службе.