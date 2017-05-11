12:44
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Происшествия

Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии при обрушении стены

Стена здания обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан. В результате 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщила газета Times of India.

По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате многие гости свадьбы оказались под завалами.

«Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых — 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция», — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.

Раненых доставили в больницу. Состояние пострадавших не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51425/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
При взрыве на пиротехническом складе в Мексике погибли дети
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
В Кыргызстане погиб рядовой срочной службы
На золоторудном месторождении Джамгыр погиб рабочий
В Москве пожарная машина сбила восемь человек, один из них погиб
Самолет сбил двух девушек в Мексике, когда они делали селфи у взлетной полосы
Спасатели нашли тела четырех погибших под лавиной в Кыргызстане
Восемь школьников погибли под лавиной в Японии
Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек, еще 40 ранены
В Китае в результате давки в школе погибли два ученика
Популярные новости
Массовая драка с&nbsp;перестрелкой произошла в&nbsp;Бишкеке Массовая драка с перестрелкой произошла в Бишкеке
Найдено тело ранее пропавшего в&nbsp;Нью-Йорке Азиза Чиркеева Найдено тело ранее пропавшего в Нью-Йорке Азиза Чиркеева
В&nbsp;Караколе украли розы, высаженные в&nbsp;центральном сквере В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере
Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины
Бизнес
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны