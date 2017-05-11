Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии при обрушении стены

Стена здания обрушилась во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан. В результате 23 человека погибли, 28 получили ранения, сообщила газета Times of India.

По данным полиции, часть здания обрушилась из-за пыльной бури, в результате многие гости свадьбы оказались под завалами.

«Что касается официальных данных, 23 человека, включая 11 мужчин, восемь женщин, четырех детей, погибли. Число раненых — 28. Многие были заблокированы. В связи с пыльной бурей наблюдаются отключения электричества. Проводится спасательная операция», — сказал представитель местной полиции Алок Вашишт.

Раненых доставили в больницу. Состояние пострадавших не уточняется.