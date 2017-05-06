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Происшествия

В Канте мужчина убил женщину и закопал у себя в огороде

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан житель Канта, убивший женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД.

По информации ведомства, 4 мая на одном из подворьев обнаружено закопанное тело неизвестной женщины 30–35 лет.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска ОВД Ысык-Атинского района по горячим следам задержали хозяина этого дома, 1983 года рождения, который сознался в содеянном.

«Осенью 2016 года втроем с подругой жены они вечером распивали спиртные напитки у себя дома. Во время застолья произошла ссора с женщиной по имени Зарема, и задержанный задушил ее, после чего с целью сокрытия убийства закопал тело женщины у себя в огороде», — говорится в сообщении.

Следственный отдел ОВД Ысык-Атинского района возбудил уголовное дело по статье 97 УК КР «Убийство». Личность убитой устанавливают. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51240/
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