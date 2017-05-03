Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

Во Франции пропала работа итальянского абстракциониста Lucio Fontana (Лучо Фонтана), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро. Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщила «Лента.ру».

Пропавшая картина входит в серию «Пространственная концепция», над которой Фонтана работал с 1949 года. Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами.

Уточняется, что инцидент произошел в Париже еще 27 апреля. Тогда арт-дилер, имя которого не сообщается, остановил такси, положил картину в багажник и поехал на встречу с коллекционером. Добравшись до нужного места, он забыл захватить полотно и отпустил машину.

«В течение суток арт-дилер пытался самостоятельно найти такси, которое увезло картину, однако усилия не дали результата. Через сутки он сдался и заявил в полицию о краже», — отметило издание.