Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

Во Франции пропала работа итальянского абстракциониста Lucio Fontana (Лучо Фонтана), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро. Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщила «Лента.ру».
Пропавшая картина входит в серию «Пространственная концепция», над которой Фонтана работал с 1949 года. Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами.
«В течение суток арт-дилер пытался самостоятельно найти такси, которое увезло картину, однако усилия не дали результата. Через сутки он сдался и заявил в полицию о краже», — отметило издание.