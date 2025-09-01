22:53
В Диснейленде Парижа откроют тематическую зону «Мир Холодного сердца»

Тематическая зона World of Frozen («Мир Холодного сердца») откроется в Диснейленде в Париже весной 2026 года. Об этом со ссылкой на компанию Disney пишет Disneytouristblog.

Сообщается, что новая зона с замком Эренделла и Ледяным дворцом Эльзы появится в рамках масштабного обновления, в которое компания инвестировала около 2 миллиарда евро. Помимо World of Frozen, посетителей также ждет целый мир по мотивам «Короля льва».

Disney отмечает, что изменения коснутся более 90 процентов первоначальных аттракционов парка, а его территория фактически удвоится. Среди новинок — обновленная центральная улица, новые рестораны, бутики и вечернее шоу на воде с использованием дронов, фонтанов и спецэффектов.

World of Frozen в Париже станет третьей зоной, посвященной истории Эльзы и Анны, после аналогичных проектов в Гонконге и Токио. Эксперты отмечают, что, несмотря на более скромный масштаб, новая зона может стать одним из главных сюрпризов парка.

Отмечается, что открытие World of Frozen весной 2026 года станет важным этапом в превращении второго парка Диснейленда в полноценный тематический парк мирового уровня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341783/
просмотров: 65
Версия для печати
